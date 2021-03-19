Survivor voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart voleybol maçında kim hangi takımı tuttu, ödül ne?

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçı ödülü ne? 18 Mart Survivor’da voleybol maçı yapıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödülü ne?

Survivor 2021 sezonunda dün akşam voleybol maçı challenge mücadelesi verildi. Berkay, Survivor 2021 kadrosuna katılırken Hanzade Acun Medya takımında yer aldı. Voleybol maçını kazanan beşinci setin sonunda belli oldu. Çekişmeli voleybol maçının kazanan takımını tutan yarışmacılar güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne? 18 Mart voleybol maçında kim hangi takımı tuttu, ödül ne?

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor 2021 ile Acun Medya, yeni takviyeleri ile bir kez daha karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kazanan Acun Medya'nın kadrosunda Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade yer alıyordu. Survivor 2021 takımında ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe ve Berkay yer alıyordu. İlk seti uzatmalarda 19-17 skorla alan Acun Ilıcalı takımı oldu. Survivor 2021 takımı sonraki iki seti 15-10 ve 15-8 alarak 2-1 öne geçti. Acun Medya 15-8 aldığı dördüncü setle genel skoru 2-2 yaptı.

Son seti 21-18 almayı başaran Acun Medya, Survivor 2021 ekibini bir kez daha yenmeyi başardı.

VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Voleybol maçını kazanan takım yarışmacıları ve kazanan takımı tutan yarışmacılar lahmacun yedi.

KİM HANGİ TAKIMI TUTTU?

Survivor’da voleybol maçı öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara hangi takımı tuttuklarını sordu. Survivor 2021 kazanır diyen sadece Dora çıktı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için nefes kesen anları ekranlara getirdi. Ödül, oyun öncesi biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek olarak açıklandı. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da gönüllüler takımı ödülü kazanırken ünlüler takımı ise büyük üzüntü yaşadı. Diğer yandan İsmail ve Dora arasında çıkan tartışma gerilime sebep oldu.