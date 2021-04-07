Survivor SMS sıralaması (6 Nisan)! Exxen Survivor 2021 13. hafta SMS sıralaması, elenen isim ve iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu!

6 Nisan dün Survivor’da kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yarışmasının son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü ve eleme konseyi heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz haftaki dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonucu ünlüler takımından İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen, eleme adayı olarak seçildi. 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre 1'isi adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor'da elenen isim ve Survivor SMS sıralaması…

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor elenen isim SMS sıralamasının açıklanmasının ardından belli oldu. Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları iletişim oyunu için mücadele vererek, iletişim oyununun sahibi olarak ailelerinden gelen elektronik postaları okuma şansı yakaladı. SMS oyuna göre Survivor'dan kim elendi?

SURVIVOR 2021’DE KİM ELENDİ? (13. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI)

6 Nisan 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM?

Survivor 2021 son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımının galip gelmesi sonrasında, yarışmacıların aile ve sevdikleriyle görüşmesi sonrasında sıra, gecenin en önemli ve en gergin anlarına geldi.

13. Hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre birincisi seçildi. 6 Nisan SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan olarak açıklandı. Böylelikle eleme adaylığı düşen Batuhan'ın yerine Çağrı eleme potasına girmek durumunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İSMAİL

DOĞAN

ÇAĞRI

SERGEN

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme adayları arasından en az SMS oyuna sahip olan isim Doğan oldu ve Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine ve adaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR 13. HAFTA SMS SIRALAMASI

ÜNLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

8 - Melis7 - İlayda

6 - Doğan

5 - Sergen

4 - Çağrı

3 - Merve

2 - İsmail

1 - Batuhan