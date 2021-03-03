Survivor SMS oylaması sıralaması merak ediliyor! Survivor’da kimlendi? Elenen yarışmacı ve exxen.com 8. hafta Survivor SMS sıralaması…

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı, 2 Mart 2021 Survivor SMS oy sıralamasını duyuracak. Geçen hafta Bu akşam Survivor ada konseyinde açıklanacak SMS oylaması sonucunda 1 yarışmacı adaya veda edecek. Survivor’da kimlendi? Elenen yarışmacı ve exxen.com 8. hafta Survivor SMS sıralaması…
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi.
Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.
Son gelişmelere göre Survivor eleme adayları şöyle oldu:
Aleyna Çalışkan
Öykü Çelik
Çağman
Hanzade
SURVİVOR 8. HAFTA SMS SIRALAMASI
Survivor Ünlüler takımında Batuhan 1. oldu. Gönüllüler takımında Ayşe birinci oldu. Gönüllüler takımnında haftalar sonra birinci değişti. Poyraz ilk kezbirinci olamadı.
Elenen isim ise ünlüler takımından Çağman oldu.