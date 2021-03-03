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Survivor SMS oylaması sıralaması merak ediliyor! Survivor’da kimlendi? Elenen yarışmacı ve exxen.com 8. hafta Survivor SMS sıralaması…

03 Mart 2021 Çarşamba - 0:10 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 0:31

Survivor'da eleme konseyi heyecanı yaşanıyor. İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Ünlüler eleme potası için Öykü'nün, Gönüllüler ise Aleyna'nın adını yazdı. 2 Mart Survivor'da SMS oylaması birincileri belli oldu. Ünlüler takımından Batuhan, Gönüllüler takımından da Ayşe birinci oldu. Batuhan Çağman'ın adını, Ayşe ise Hanzade'nin adını eleme adayı olarak söyledi. 8. hafta SMS oylamasının sıralamasına göre birinci olan adaylar birer eleme adayı daha söyleyecek. Peki Survivor'da kim elendi?


TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı, 2 Mart 2021 Survivor SMS oy sıralamasını duyuracak. Geçen hafta Bu akşam Survivor ada konseyinde açıklanacak SMS oylaması sonucunda 1 yarışmacı adaya veda edecek. Survivor’da kimlendi? Elenen yarışmacı ve exxen.com 8. hafta Survivor SMS sıralaması…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi.

Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi. 

Son gelişmelere göre Survivor eleme adayları şöyle oldu:

Aleyna Çalışkan
Öykü Çelik
Çağman
Hanzade

SURVİVOR 8. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor Ünlüler takımında Batuhan 1. oldu. Gönüllüler takımında Ayşe birinci oldu.  Gönüllüler takımnında haftalar sonra birinci değişti. Poyraz ilk kezbirinci olamadı. 

Elenen isim ise ünlüler takımından Çağman oldu. 

 

 

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