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Survivor Sercan Yıldırım gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı!

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 10:24

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından Sercan Yıldırım yarışma sonrası gönlünü Nihan Yönel’e kaptırdı. Yıldırım, sevgilisine gece yarısı evlenme teklifi etti. Çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.
 
Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.
 
Ekran Alıntısı
 
Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri çifti tebrik edip mutluluklar diledi.
 
Survivor Sercan Yıldırım'ın yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı duyduğu ilgi bir süre gündem olmuştu. Sercan Survivor Nisa tarafından reddedilmişti.
 

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