Survivor Sercan Yıldırım gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı!

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın yarışma da Nisa Bölükbaşı'nı duyduğu ilgi bir süre gündem olmuştu. Sercan Survivor Nisa tarafından reddedilmişti.