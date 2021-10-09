Survivor Semih Öztürk soluğu savcılıkta aldı. Katıldığı Survivor'da ünlenen Semih Öztürk, eşi ile ikamet ettiği evinin gözetlendiğini belirterek savcılığa başvurdu. Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur, geçtiğimiz günlerde Şişli’de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark etti. Zemin katta oturan çift, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık, evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan şikayete ek olarak apartmana ait olan güvenlik kamerası görüntülerini de sunan Semih Öztürk ve eşi, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Survivor Semih Öztürk soluğu savcılıkta aldı
09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:30