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Survivor Sema'dan flaş Nisa-Barış açıklaması
'Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finale kalacağını önceden tahmin ettiğini belirten Sema Aydemir, yarışmanın sonucuyla ilgili, "Cemal Can'ı sevmeyen yoktu ama Barış'a takılan bir kitle vardı. Genel kitleden dolayı 'Cemal Can şampiyon olur' dedim ama benim için Barış da şampiyon. Gelmiş geçmiş tüm şampiyonlar kadar bilinen, sevilen ve tanınan bir yarışmacı. O yüzden benim için ikisi de şampiyon" ifadelerini kullandı.