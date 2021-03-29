Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor birleşme partisi şarkı yarışması birincisi, ödülü ve söylediği şarkı…

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına dün akşam birleşme partisi damgasını vurdu. Yunan yarışmacıların da katıldığı partinin şarkı yarışmasını kazanan isim belli oldu. En güzel şarkısını seslendiren yarışmacıya, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl 3 yakını ile birlikte Domanik'te tatil ödülünü verdi. Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor şarkı yarışması birincisi, ödülü ve söylediği şarkı…

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? TV8 ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021'de dün gece birleşme partisi yaşandı. Parti öncesi hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar, büyük bir hazırlık yaparken, seyirciler de haftalardır merakla birleşme partisini bekliyordu.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Yunan yarışmacıların da katıldığı partinin şarkı yarışmasını kazanan isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASI’NDA BİRİNCİ OLAN ŞARKI

Yarışma sonunda, geceye seslendirdiği 'Hey Gidi Karadeniz' adlı şarkı ile damgasını vuran Aleyna Kalaycıoğlu birinci oldu. Kalaycıoğlu ödül olarak Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl Dominik'te 3 yakını ile birlikte tatil hakkı kazandı.

YARIŞMACILAR BİR BİR SAHNEYE ÇIKTI

Parti heyecanı gözlerinden okunan yarışmacılar, ilk olarak kokteylde bir araya geldi. Burada farklı takım yarışmacıları birleşme öncesi birbirleriyle iletişime geçti. Kokteylin ardından partiye geçen Survivor 2021 ekibi, her yıl klasikleşen şarkı yarışmasında bir bir sahneye çıktı.