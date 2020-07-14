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Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? Survivor finali ne zaman?

14 Temmuz 2020 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 16:46

Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Son olarak Survivor Yasin'in yapılan SMS oylaması sonucunda elenmesinin ardından büyük finalin iki finalisti de belli oldu. Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasında geçecek büyük yarış SMS oylaması ile belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? Survivor finali ne zaman? İşte Survivor ile ilgili detaylar...


Survivor'da finale saatler kaldı. Dün gece Yasin'in Survivor hayallerine veda etmesinin ardından finalin adı da belli oldu. Büyük Survivor yarışında büyük finalin iki yarışmacısı belli oldu. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında kıran kırana geçecek büyük final için nefesler tutuldu. Peki, Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? Survivor finali ne zaman? İşte Survivor finali ile ilgili merak edilenler...
 
 
Survivor’da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Survivor yarı finali canlı yayın olarak Galataport İstanbul’da yapıldı. SMS oylamasının ardından bir yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda etti. 
 
Survivor 2020 yarı finalinde Cemal Can, Yasin ve Barış finale kalabilmek için SMS oylamasına girdi. SMS oylamasının ardından Survivor'a veda eden isim Yasin oldu. 
 
SURVIVOR FİNALİNİN ADI CEMAL CAN VE BARIŞ
 
Yasin'in elenmesinin ardından finale kalan iki isim Cemal Can ve Barış oldu. Survivor 2020'nin büyük finali 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'dan canlı yayın ile ekranlara gelecek ve şampiyon belli olacak. 5 aylık mücadelenin ardından bu akşam Survivor 2020 şampiyonu büyük ödülün de sahibi olacak. 
 
 

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