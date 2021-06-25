Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz'ın hayatı

Survivor Poyraz kimdir sorusu Survivor hayranları tarafından yarı finalle beraber merak konusu oldu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Poyraz sezon boyunca atışları ve parkurlardaki hız performansları ile izleyenlerin beğenisini topladı. Tam adı Yiğit Poyraz olan yarışmacı, Survivor'da Poyraz’ı kullanmayı tercih etti. 1994 yılında dünyaya gelen Survivor yarışmacısı Poyraz 8 yaşından beri basketbol oynuyor.
SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?
Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum’da büyüdüğünü aktardı.
2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim aldı.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.