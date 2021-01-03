Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 macerası başlıyor. Survivor 2021'e damga vuracak Ünlüler Takımı belli oldu. Yayınlanan ilk tanıtımla Survivor 2021 Ünlüler Takımı tanıtıldı. İlk bölüm için geri sayım hdevam ederken Ünlüler Takımı'nın dikat çeken isimleri arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Öykü Çelik'in hayatı hakkında merak edilenler...

Survivor 2021'e geri sayım başladı. Yayınlanan ilk tanıtımla Survivor 2021'nin Ünlüler Takımı tanıtıldı. Ünlüler Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri de magazin de sık sık gündem olan, başarılı oyuncu Öykü Çelik. Survivor 2021'in ilk bölümü için meraklı bekleyiş sürerken pek çok kişi de Survivor Öykü Çelik'i merak ediyor. Peki, Survivor Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Öykü Çelik'in hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul 'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış. İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul 'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırmaktadır.

ÖYKÜ ÇELİK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

*2013 İki Kafadar Chinese Connection

*2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande

*2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar

*2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil

*2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar

*2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz

*2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut

*2009 Cin Geçidi - Bahar

*2008 Akasya Durağı – Gözde

ÖYKÜ ÇELİK MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Öykü Çelik, "Ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım" demiş, "İki olay yaşadım üst üste... İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen... Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular "Çıkacağım" diyorum "Çıkma" diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım." diye konuşmuştu.

Öykü Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamalar ise şöyleydi:

"Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza... Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.

Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, "Kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim" diye... 20 saat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.

Ben kimseyi ezerek kendini yücelten bir insan olmadım hiçbir zaman. O açıklamamda ben sanki birilerini ezip kendimi daha bir şey gösteriyormuşum gibi bir algı oldu.

Genel konuşmanın içerisinde o konuşma amacına ulaşıyor, aslında orada ezdiğim insan benim. Ama magazin programlarında yapılan konuşmanın bir bölümü kullanıldı. Orayı izlediğimiz zaman ben kendimden çok başka biri gibi bir açıklama yapmış oluyorum. Benim fikrim o değil. Benim için çok garip iki hafta oldu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Öykü Çelik katıldığı youtube programında gaf üstüne gaf yapmıştı: Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi. Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.

Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." dedi.

".... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.” açıklamasında bulundu.