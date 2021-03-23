Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı 2021?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunu için kıran kırana mücadele veren her iki takım da ödülü kazanmak için parkurdaydı. Survivor'da iki dokunulmazlık oyunu ve eleme konseynin ardından yarışmacılar 22 Mart ödül oyunu kazanmak için parkurdaydı. Ödül oyununun kazananının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı-İlayda ikilisi, Ayşe-Aleyna takımına karşı voleybol maçına çıktı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı 2021? İşte 22 Mart Survivor ödül oyunu!

Ekranların ilgiyle takip edilen ve büyük heyecana sahne olan yarışması Survivor 2021'de haftanın ilk ödül oyun u oynandı. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği oyunda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın takipçileri haftanın ödül oyununda kazanan takımın ödülünü ve Acun Ilıcalı , İlayda ve Aleyna, Ayşe voleybol maçı karşılaşması sonucu merak ediyor. Peki, Survivor'da dün kim kazandı 2021? Survivor ödülü kim kazandı? Survivor voleybol oyunu kim kazandı? 22 Mart Survivor ödül oyunu!

22 MART SURVİVOR ÖDÜLÜ

Günler sonra ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları ödül için parkura çıktı. Haftanın ilk ödülünü almak isteyen yarışmacıların ödülü ise açıklandı. Kazanan takım oyun sonunda bir hafta boyunca adalarında kalmak koşuluyla tuvalete sahip olacaklar. Sonrasında pirzola, patates kızartması ve salata yemeği de kazanılan ödüllerden olacak.

Acun Ilıcalı ve İlayda'dan oluşan takıma karşı, Ayşe ve Aleyna voleybol maçı gerçekleştirildi. Maçı kazanan takımı destekleyenler ise oyun sonunda karışık pide yiyebilecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in çok izlenen yarışması Survivor'da 22 Mart günü ödül heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kaybetmeye niyeti olmadığı parkurda gerilim dolu anlar da yaşandı. Ancak oyun bir süre başa baş gitse de ünlülerin harekete geçmesiyle skor 9-8 oldu. Ardından Berkay'ın son sayısı ile skor 9 - 9'a geldi.

İsmail ve Reşat karşılaşması sonrası kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Her hafta Acun Medya ve Survivor 2021 takımı arasında bir maç gerçekleştiriliyor. Bu hafta ise Acun Ilıcalı ve İlayda, karşılarında ise Ayşe ve Aleyna yer aldı. Heyecanlı voleybol maçı yapıldı, Aleyna ve Ayşe ikilisi ilk 2 seti aldı. Ardından 3. ve 4. seti de Acun Ilıcalı ve İlayda kazandı. Böylelikle iki takım da berabere kaldı. Açık ara farkla Survivor 2021 takımı yanı Aleyna ve Ayşe kazandı.