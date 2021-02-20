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Survivor Nisa ve Barış arasında eski sevgili krizi! İsmi yazıyormuş...
'Survivor 2020' yarışmasında başlayan aşklarıyla konuşulan çift Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı arasında eski sevgili krizi patlak verdi. Barış'a ensesindeki dövmeyi soran Nisa, 'Boşver' cevabını aldı ve sosyal medyadan eski sevgilisinin adının yazdığını öğrendi; 'O dövme varsa ben yokum' dedi. Barış Murat Yağcı, yeni şarkısı ve 'dövme' krizi hakkında konuştu.
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni şarkısı ve 'dövme' krizi hakkında konuştu.