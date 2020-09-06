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Survivor Nisa önce paylaştı sonra sildi! Öpücük...
'Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme'de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı, sonra sildi.
'Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.