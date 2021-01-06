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Survivor Nisa o diziye dahil oldu!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 12:13 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:13

Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolünde olduğu Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı dahil oldu.


Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Nisa Bölükbaşı oldu.
 
Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
 
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
 
Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem’in çocuk oyuncularından  Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı.
 
 
Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Başrollerini Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun paylaştığı EXXEN’in dizisi Sihirli Annem’in kadrosuna Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı dahil oldu.
 
Survivor Nisa Bölükbaşı’nın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.
 
 

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