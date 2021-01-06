Survivor Nisa o diziye dahil oldu!

Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolünde olduğu Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı dahil oldu.

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Nisa Bölükbaşı oldu.

Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.