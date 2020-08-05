Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor...

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için hazırlıklara başla. 2021 yılında “Survivor All Star ” formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı’nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi. Nisa’yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde “Survivor 2021 All Star” programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa’nın Türkiye’ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa’nın Türkiye’ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise “Survivor All Star” için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye’ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa “Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!” notunu düştü.