11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.36 EURO 8,8550 0.56
USD 7,4730 0.33 ALTIN 467,440 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Survivor Nisa fotoğraf attı, Barış Murat Yağcı anında yorum yazdı!

11 Eylül 2020 Cuma - 15:41 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 15:49

Survivor'ın sona ermesinin ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’ye gitti. İkilinin aşk yaşadıkları iddia edildi. Barış Murat Yağcı’nın Nisa’yı babasıyla tanıştırması ise haberleri güçlendirdi.


Nisa Bölükbaşı Survivor programının sona ermesinin ardından memleketi Prag’a dönmüştü. Prag’ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul’a gelince soluğu Barış Murat Yağcı’nın yanında aldı.
 
İkilinin arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarının fitilini ateşledi. Çeşme’de bir mekan çıkışında sarmaş dolaş görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etmişti. 
 
 
Anıtkabir gezisinden sonra ikili Barış Murat Yağcı’nın doğduğu Alaçatı’ya gitti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi.
 
 
‘KALBİM VE RUHUM’
 
Alaçatı’da bir sahilde poz veren Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımına, “Kalbim ve ruhum aynen burası gibi” notunu ekledi.
 
Nisa’nın gönderisine ilk yorum ayıcık emojisiyle Barış Murat Yağcı’dan geldi. 

ETİKETLER

Survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı nisa barış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.