Survivor ne zaman bitecek? Survivor finali nerede yapılacak? Survivor'da hesaplar değişti!

Şubat ayından itibaren büyük mücadeleye sahne olan Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Survivor'un bitmesine günler kala Survivor finali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor'un dün akşam oynanan ikinci yarı finalinde hesaplar değişti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor finali için değişiklik yapıldı. Peki, Survivor ne zaman bitecek? Survivor finali nerede yapılacak? Survivor büyük ödülü ne kadar? İşte Survivor finali ile ilgili Acun Ilıcalı'nın açıklaması...
Şubat ayında başlayan Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. 5 aylık Survivor serüveninde sona gelindi. Survivor’da final dörtlüsü Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin oldu. Survivor 2020'de final dörtlüsüne kalan bu isimlerden Cemal Can hariç biri bu akşam yapılacak konseyde Survivor hayallerine veda edecek. Son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar büyük mücadele verdi. Oyunun uzaması da Survivor'da hesapları değiştirdi. Acun Ilıcalı gecenin geç saatlerine kadar canlı yayınlanan Survivor'da yapılan değişikliği açıkladı.
SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?
Acun Ilıcalı Cemal Can'ın kazandığı dokunulmazlık oyunu sonrasına şu açıklamayı yaptı:
"Survivor 2020 yüzleşme konseyi, bu konseyde Cemal Can dokunulmaz olacak. Barış, Berkan ve Yasin oylamaya çıkacak. Canlı yayında eleme olacak. Konseyleri birer kaydırdığımız için bu durumda İstanbul'a 3 yarışmacıyla gidiyoruz. Pazartesi günü normalde ikili finalin ilk günü olacaktı. Pazartesi akşamı üçlü yarı final olmuş olacak. Pazartesi bir veda daha olacak. Salı günü de şampiyonun belirleneceği son gün olacak. Survivor'da birer gün konseyler kaymış oldu. Yüzleşme konseyinin ilk bölümü bant yayın olarak yapılacak, ikinci bölümü yani oylama bölümü de canlı olarak ekranlara gelecek. 1 yarışmacı bu akşam elenecek. Kalan 3 yarışmacı final için İstanbul'a yola çıkacak. Salı günü 2 yarışmacının olacağı büyük final olacak. "
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK? SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?
2020 Survivor finali 13-14 Temmuz'da yapılacak. Survivor 2020 final ödülü henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz senenin final ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da final ödülünün 500 bin TL civarında olması bekleniyor.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Survivor finalinin yapılacağı yeri açıklamıştı. Ilıcalı, Survivor yarışmasının finalinin Karaköy'de bulunan Galataport’ta yapılacağını duyurdu.