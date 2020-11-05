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Survivor Nagihan'dan aşk itirafı!

Survivor Nagihan'dan aşk itirafı! Kendini uzun bir süredir her şeyden soyutladığını ifade eden Nagihan Karadere, bir markayla anlaşmaya vardığını ve markanın halkla ilişkiler danışmanı olduğunu söyledi.
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