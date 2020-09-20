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Survivor Mert Öcal’ın yeni imajına övgü!

Survivor Mert Öcal’ın yeni imajına övgü! Survivor ile popülerliğini arttıran oyuncu Mert Öcal yeni projelerinden önce enerji depolamak için tatile çıkmayı seçti.
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