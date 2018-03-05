Survivor Melih kimdir? (Survivor 2018 Melih Özkaya)

Survivor Melih kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Survivor 2018 yarışmasında mücadele veren Survivor Melih Özkaya ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu. İşte eleme adaylarından Melih Özkaya'nın hayatına dair detaylar...

Melih Özkaya gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Survivor 2018'de dün akşam heyecanlı bir ada konseyi yapıldı ve eleme adayları belli oldu. Eleme adayları arasında bulunan Survivor Melih ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?