Survivor Melih kimdir? (Survivor 2018 Melih Özkaya)

Melih Özkaya gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Survivor 2018'de dün akşam heyecanlı bir ada konseyi yapıldı ve eleme adayları belli oldu. Eleme adayları arasında bulunan Survivor Melih ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...
MELİH ÖZKAYA KİMDİR?
Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.