Survivor market ödülü ile Anlat Bakalım ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs 2021 Survivor’da ödül kazanan takımlar…

Survivor Türkiye'de market ödülünü ve Anlat Bakalım ödülünü kazananlar merak ediliyor. Survivor market ödülü ile Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? sorularının yanıtları belli oldu. Survivor son bölüme Batuhan ve Poyraz arasındaki gerginlik damga vururken, Aleyna Çalışkan ve Ayşe'nin takım kaptanı seçildi. Market ödülü ve Anla Bakalı'ı mavi takım kazandı.

Survivor 2021'de dün akşam, market ve ödül oyunu mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in 103. bölümünde, yarışmacılar market ödülü için kıyasıya mücadele etti. Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yönlendirmeleriyle parkuru tamamlamak zorunda olan yarışmacılar, eğlenceli anlar yaşadı. Survivor market ve ödül oyunu detayları…

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.

Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ

Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;



Berkay - Dora



İsmail - Steven



Batuhan - Poyraz



Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu



Merve - Aleyna Çalışkan