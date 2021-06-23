Survivor kim elendi, adaya veda eden kim? 22 Haziran Survivor SMS sıralamasına göre elenen isim, ödül oyununu kazanan takım ve yarı finale kalan 4 isim

Survivor kim elendi sorusu, her Salı Survivor hayranları tarafından soruluyor. Merak edilen soru yapılan oylamayla SMS sıralamasıyla belli oluyor. Büyük final için heyecan dorukta, yarı final öncesi ada konseyinde yine eleme heyecanı yaşandı. Öte yandan Acun Ilıcalı İstanbul'daki final gecesinin detaylarını atardı. Poyraz, Ayşe ve Berkay'ın potada olduğu Survivor 2021'in 22 Haziran tarihli yayınında halktan gelen SMS sonuçlarına göre elenen duygusal anlar yaşarken, son dörde kalan yarışmacılar da Survivor’da yarı finale kalmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadı. Son ödül oyununda kıyasıya mücadele oldu. Peki, Survivor’dan kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'dan elenen isim ve yarı finale kalan isimler.

Survivor'ın 22 Haziran 2021 tarihinde Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümün yine damga vurdu. Survivor macerasının bitmesine az bir süre kaldı. Ada konseyinde ise son kez eleme heyecanı yaşandı. Ayşe, Berkay ve Poyraz'ın konseyde elenmemek için ter döktüğü anların ardından Acun Ilıcalı halk tarafından yapılan oylamada en az SMS oyunu alan yarışmacıyı açıkladı. Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor SMS sıralamasına göre elenen isim ve yarı finale kalan son 4 isim

Survivor kim elendi?

En az oyu alarak elenen isim Berkay oldu.

Survivor yarı finaline saatler kala bu haftanın SMS oy sonuçlarını Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Tüm yarışmacıları final koltuğuna yakıştırdığını belirten Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan son elenen yarışmacının Berkay olduğunu açıkladı. Survivor hayallerine şampiyonluk için kısa süre varken veda eden Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarım bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim." dedi.

Acun Ilıcalı ise, "Hayatımda hep görmek istediğim iyi niyetli güzel kalpli insanlardan birisin. Ailen seni o kadar iyi yetiştirmiş ki bence gerçekten pırlantasın... Survivor'da tek bir hata yaptın bence, o hatayı da çıkınca ben sana anlatacağım. Belki Survivor'ı kaybettin ama o hatayı da iyi niyetli olarak yaptın. İnsanların gönlünde çok iyi yer edindiğini düşünüyorum. 5 6 hafta önce final koltuğunun bir tanesi Berkay'ındır diye düşünüyordum." dedi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Berkay gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Öte yandan bu sezonun son ödül oyunu da yine sıkı mücadelelerle geçti. Lüks spor araba ile ultra lüks bir villada eğlence ödülünü kazanan, oyunun sonunda kırmızı takım oldu.

8-5 öne geçen Mavi takım, üstünlüğünü koruyamadı ve kırmızı takım oyunu önde tamamladı. Kırmızı takım, ödül oyununu 10-8 skorla kazandı.

Survivor'da yarı finale kalan 4 isim

Survivor'ın son eleme konseyinde Berkay'ın elenmesinin ardından geriye dört yarışmacı kaldı. Bu isimler kırmızı takımdan Aleyna ve İsmail, mavi takımdan ise Ayşe ve Poyraz oldu. Böylece 4 yarışmacı yarı finale yükseldi.

Acun Ilıcalı yarı final ve final detaylarını açıkladı

Ada konseyinde Acun Ilıcalı final ve yarı finalin detaylarını açıkladı. Ilıcalı şunları söyledi;



"Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."