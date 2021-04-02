Survivor kim elendi 1 Nisan 2021? Exxen Survivor oy sıralaması ile kim SMS birincisi oldu? İşte Survivor’da elenen isim ve SMS sıralaması

Survivor’da dün akşam eleme konseyi yaşandı. Survivor yarışmasını izleyenler Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti, kim adaya veda etti? Sorularına yanıt aranıyor. Salı günü ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Survivor'da 1 Nisan 2021 akşamı ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımını Öykü’yü, Gönüllüler takımı da Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın adını yazdı. SMS sıralamasına göre Survivor'da kim elendi?

Survivor’da bir eleme gecesi daha geride kaldı. 1 Nisan 2021 akşamı adada eleme konseyi heyecanı yaşandı. Geçen hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunlarında potaya giren isimler belli oldu. Dün her iki takımda da SMS birincileri belli oldu ve birer eleme adayı daha eklendi ve 5 eleme adayından birisi yarışmaya veda etti. Öte yandan Survivor 12. hafta SMS sıralaması, puan durumu exxen web sitesinden açıklandı. Peki, Survivor SMS sıralaması birincisi kim oldu, Survivor’da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonucunda Ünlüler takımından Öykü, Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylaması sonrası iki isim daha eleme adayı olarak potaya girdi.



SMS birincisi olan Poyraz, 'Kendisini çok samimiyetsiz buluyorum.'' diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını eleme adayı olarak söyledi.



Aleyna ise Poyraz'a ''Amacın takımı güçsüzleştirmek mi?'' diyerek karşılık verdi.



Survivor'da İsmail, ''Söylediğim ismin gitmesini hiç istemiyorum. Çağrı abi demek istiyorum, umarım gitmez.'' diyerek Çağrı Atakan'ı eleme adayı olarak gösterdi.



Çağrı ise İsmail'e, ''Bir sıkıntı yok benim açımdan.'' diyerek karşılık verdi.



Öykü

Hanzade

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Çağrı

Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli oldu.



''Uçakta elenir dediler, birleşme partisini gördüm''



Survivor'a veda eden isim Öykü Çelik oldu. Öykü Çelik, ''Belki ben abimle bu kadar vakit geçirmedim. Buradaki herkesi çok seviyorum. En kızgın olan zaman bile sevdim. Uçakta elenir dediler, birleşme partisini gördüm. Survivor çok tehlikeli bir yarışma, dünyanın en zor yarışması evet ama ben geldiğim ilk günden beri kendimi güvende hissettim.'' dedi.



SURVİVOR SMS SIRALAMASI



Survivor 1-2 Nisan SMS oylaması sonucuna göre Gönüllülerden Poyraz, Ünlülerden de İsmail SMSS birincisi oldu.

Survivor Ünlüler takımı SMS birincisi

9- Öykü

8- Melis

7- Sergen

6- Doğan

5- İlayda

4- Merve

3- Batuhan

2- Çağrı

1- İsmail

Survivor Gönüllüler takımı SMS birincisi

9- Steven

8- Aleyna Ç

7- Hanzade

6- Berkay

5- Reşat

4- Dora

3- Aleyna

2- Ayşe

1- Poyraz