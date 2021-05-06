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Survivor İsmail Balaban olayında flaş gelişme! 'İsmail atar nişanı'
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor'da, İsmail Balaban'ın annesinin, nişanlısı hakkında yaptığı açıklamalar, izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, o senin bıraktığın kız değilmiş, tam bir yılan. Adını ağzına alma" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan Balaban, ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.