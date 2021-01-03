Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban nereli, kaç yaşında?

Survivor 2021 birbirinden iddialı isimlerden oluşan yarışmacı kadrosuyla başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alan Başpehlivan İsmail Balaban bu sezonun en iddialı isimlerinden biri. Kırkpınar başpehlivanlarından olan İsmail Balaban 'sarı fırtına' olarak tanınıyor. Güreş kariyerine, 5 başpehlivanlık ve sayısız derece sığdıran İsmail Balaban, Survivor 2021'de mücadele verecek. Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? İsmail Balaban nereli? İşte Survivor İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Survivor 2021 başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler Takımı belli oldu. Yayınlanan tanıtımda en dikkat çeken isimlerden biri de Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük mücadeleleri ile tanınan 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban. Kariyerine 5 başpehlivanlık ve sayısız derece sığdıran İsmail Balaban Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan İsmail Balaban, Survivor 2021'de vereceği büyük mücadele ile adından söz ettireceğe benziyor. Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? İsmail Balaban nereli? İşte Survivor İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya ’da doğdu. Elmalı ilçesindeki Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan ile Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin tek yumurta ikizleri İsmail ve Turan Balaban, küçük yaşlardan itibaren güreşe ilgi duymaya başladı. Ailelerinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle güreşe ancak 17 yaşında başlayabilen ikizler, elma bahçelerinde ve buğday tarlalarında hamallık yaptı. Hamallıktan kazandıkları parayla hem eğitim hem de güreş hayatlarını sürdüren Balaban kardeşler, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübüne transferleriyle profesyonel olarak er meydanlarındaki yerini aldı.

Güreşlere gidebilmek için geceleri kamyonlara saman balyaları yükleyen ikiz pehlivanlar, katıldıkları ikinci güreşlerde final yaparak dikkatleri çekti.

Balaban kardeşler, 2013'te Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisine yükseldi. "İkiz Başpehlivanlar" olarak tarihe geçen kardeşlerden İsmail Balaban, bu süreçte daha fazla ön plana çıktı.

İsmail Balaban, 2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı, Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen güreşlerde altın kemerin sahibi oldu.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

"Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde esti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.

İSMAİL BALABAN GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği