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Survivor İsmail Balaban'ın gördüğü rüya gerçek oldu! Gözyaşlarını tutamadı
'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının favori isimlerinden olan İsmail Balaban, ablasından gelen mutlu haberi ve gördüğü rüyayı gözyaşlarıyla anlattı.
TV8'de ekranlara gelen'Survivor 2021'de 11'inci hafta heyecanı başladı. İletişim ödülü için parkura çıkan iki takım da ailelerinden gelecek e-postaları okumak için büyük bir mücadele verdi.