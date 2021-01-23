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Survivor'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor! Çağrı deliye döndü ve...
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni fragman yayınlandı. Ortalık karıştı. Yarışma alanının iyice gerildiği adada Ünlüler takımında yarışan Çağrı adeta deliye döndü. Çağrı - Poyraz - Baran ve Dora arasında yaşanan gerilim fragmana damga vurdu. Öte yandan takım arkadaşlarının Çağrı'yı zor tuttuğu görüldü.
Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kavga damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölüm fragmanında resmen birbirine girdi. Çağrı'nın 'Bu çizgiyi bir kişi geçmesin o zaman, tamam mı?' sözleriyle gerilim başladı.