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Survivor İlayda Şeker'in kardeşinden dikkat çeken estetik yorumu!

22 Ekim 2021 Cuma - 10:44 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 10:44

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündemde olan İlayda Şeker yarışmadan sonra estetikle bambaşka biri oldu. Şeker'in kardeşi ise bu duruma yaptığı yorumla dikkat çekti.


Son dönemde İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı sosyal medyada çok konuşuluyor. Her anlarını beraber geçiren ikiliden Şeker yarışma sonrasında yaptırdığı estetiklerle de gündemde.
 
Survivor'dan sonra yüzündeki değişimlerle dikkat çeken İlayda adeta bambaşka biri oldu. Bu konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra Survivor İlayda'nın kardeşi Balkır'dan güldüren bir yorum geldi.
 
 
Balkır İlayda'nın estetiksiz ve estetikli hâlini yan yana koyarak "İlayda'nın düşmana ihtiyacı yok en büyük düşmanı kendisi" yorumunda bulundu.
 

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