Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hanzade'nin hayatı!

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'de bu akşam eleme hayecanı yaşanacak. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 10. haftanın eleme adayları arasında olan Survivor Hanzade pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu eşi kim? Survivor Hanzade hastalığı ne? İşte Survivor Hanzade hakkında merak edilenler...

Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran Survivor 2021'de heyecan devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken adada her iki takımda da soğuk rüzgarlar esiyor. Günüllüler takımında Survivor Hanzade ile ilgili tartışmalar devam ederken, Ünülüler takımında da Batuhan ve İsmail arasında yaşanan gerginlik hafta damga vurdu. Yarışmacılar hem açlıkla hem de mental olarak büyük mücadele verirken en ufak hata pota ile sonuçlanıyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 10. haftanın eleme adayları belli oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler oldu. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımında yarışmacılar, tek tek oylamada eleme potasına gitmesini istedikleri ismi yazdı. Survivor Hanzade bu haftanın 2 eleme adayı oldu. Bu gelişmenin ardından Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu eşi kim? Survivor Hanzade hastalığı ne? Survivor Hanzade elendi mi? soruları araştırılıyor. İşte Survivor Hanzade ile ilgili merak edilenler...

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 10. haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'ın 14 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 47. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler oldu. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımında yarışmacılar, tek tek oylamada eleme potasına gitmesini istedikleri ismi yazdı. Dikkat çeken ise Reşat'ın Poyraz'ı, Poyraz'ın da Hanzade'yi eleme adayı olarak yazması idi. Kutudan çıkan, eleme adayı olarak adı yazılanlar Poyraz, Ayşe, Hanzade oldu. Bu üç isim arasında adı ne çok yazılan kişi, Survivor 2021'de bu haftanın ikinci eleme adayı oldu. Salı günü Gönüllüler takımı SMS birincisi tarafından 3. eleme adayı söylenecek. Sonrasında üç eleme adayı arasından en az SMS alan yarışmacı, Survivor'dan elenecek.

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir ’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı ve İstanbul macerası başlamış oldu. Başarılı isim Saygun Ofluoğlu ile evlidir.

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da Var mısın Yok musun yarışmasına başvurdu. Uzun süre sonra geri dönüş alır ve bir süre sonra da Acun Ilıcalı ona bir teklif sunar. Okuldan mezun olduktan sonra Acun Ilıcalı'nın asistanı olarak çalışmaya başlamış oldu. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

SURVİVOR HANZADE'NİN EŞİ KİM?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

HANZADE OFLUOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem geçirdiği kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini anlatan Hanzade 2.5 yılda normale dönebildiğini söyledi.

Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı hareketleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.

Tekrarlanan hareketler gerginliği geçici olarak durdurur, obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin bu hareketleri hemen tekrar etmesi gerekir. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler, fakat kendilerini durduramazlar.