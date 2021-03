Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hanzade'nin hayatı!

Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran Survivor 2021'de heyecan devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken adada her iki takımda da soğuk rüzgarlar esiyor. Günüllüler takımında Survivor Hanzade ile ilgili tartışmalar devam ederken, Ünülüler takımında da Batuhan ve İsmail arasında yaşanan gerginlik hafta damga vurdu. Yarışmacılar hem açlıkla hem de mental olarak büyük mücadele verirken en ufak hata pota ile sonuçlanıyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 10. haftanın eleme adayları belli oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler oldu. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımında yarışmacılar, tek tek oylamada eleme potasına gitmesini istedikleri ismi yazdı. Survivor Hanzade bu haftanın 2 eleme adayı oldu. Bu gelişmenin ardından Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu eşi kim? Survivor Hanzade hastalığı ne? Survivor Hanzade elendi mi? soruları araştırılıyor. İşte Survivor Hanzade ile ilgili merak edilenler...