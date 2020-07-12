Survivor finalisti Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020'nin finaline adını yazdıran Cemal Can Canseven, İstanbul'da yapılacak final'de. Final biletini büyük bir mücadele ile elde eden Survivor Cemal Can rakiplerini geride bırakarak finae adını yazdırdı. Peki, Survivor finalisti Cemal Can Canseven kimdir? Cemal can Canseven kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can'ın biyografisi...

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Cemal Can , Yasin, Berkan ve Barış mücadelesinin yaşandığı Survivor 'da Survivor finali için adını yazdıran isim Cemal Can Canseven oldu. Peki, Survivor finalisti Cemal Can Canseven kimdir? Cemal can Canseven kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can'ın biyografisi...

SURVİVOR FİNALİSTİ CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir 'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul 'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.