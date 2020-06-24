Survivor finali ne zaman? Survivor ne zaman bitiyor? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020'de final sürprizi!

Survivor 2020'de final mücadelesi devam ediyor. Survivor 2020'de Evrim'in elenmesinin ardından kalan 7 yarışmacı için zorlu mücadele başlıyor. Yarışmacılar Survivor 2020'nin büyük finali için kıran kırana mücadele edecek. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Survivor 2020 finali için tarih verdi. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor ne zaman bitiyor? İşte Survivor final tarihi...
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor 2020'nin final tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Survivor 2020'nin final tarihini açıkladı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz olduğunu açıkladı. Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.