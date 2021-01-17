Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021'de heyecan devam ederken, zorlu ada şartları ve açlıkla mücadele eden yarışmacılar arasındaki mücadele de devam ediyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununun ardından potaya giden isim de belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim potada? İşte Survivor 2021'in son bölümü ve yaşananlar...

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yeni sezonda büyük heyecana sahne olan Survivor 2021'de elenerek adaya erken veda edecek ikinci isim belli olacak. Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele devam ederken yayınlanan son bölümde yarışmacılar Survivor hayallerine devam etmek için büyük mücadele verdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyun unun ardından potaya giden isim de belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim potada? İşte Survivor 2021'd potaya giden isim...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Daha sonra yarışmacılar dokunulmazlık yarışı için oyun alanına geldi.

Dokunulmazlık oyunu başlamadan Acun Ilıcalı Reşat ile ilgili son durumu açıkladı. 'İyi haber ' diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı "Reşat seninle ilgili bir haberimiz var iyi bir haber. Belli bir süre oynamayacaksın ama Survivor'a devam etmenle ilgili bir sorun gözükmüyor. Rapor Metin ağabeye ulaştı ortada kırık yok. Tahmin ediyorum 3-4 günün var." dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İki takım arasında kıyasıya yaşanan rekabet sonrası Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bir ismin adını yazmak zorunda kaldı. O isim ise Gönüllüler takımından gelen İlayda oldu.

Adının çıkmasından sonra açıklama yapan İlayda şu ifadelere yer verdi:

"Takım arkadaşlarıma göre bir tık daha geriden geliyorum. Yazmalarını mantıklı buluyorum ama ben bu takımdayken savaşmayı öğrendim. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağım saygı duyuyorum."