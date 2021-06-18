Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Uğurtan Dora ne iş yapıyor?

Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Yarışmacılar finale adını yazdırmak için yarışıyorlar. Bu hafta elenen isim Dora oldu. Survivor yarışmacılarından Dora'nın hayatı araştırılıyor. Peki Survivor Dora kimdir, kaç yaşında?
SURVIVOR DORA KİMDİR?
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğmuştur.2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.