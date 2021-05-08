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Survivor Dora, İsmail'i çileden çıkardı! Acun Ilıcalı'dan açıklama

'Survivor 2021'de daha önce 'zenne', 'soytarı' sözleri ve 'horoz' taklidi nedeniyle gerginlik yaşayan İsmail Balaban ile Uğurtan Dora arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. Balaban oyun alanında çılgına dönerken, Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Survivor Dora, İsmail'i çileden çıkardı! Acun Ilıcalı'dan açıklama TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesinin ardından ünlülerde tek kadın yarışmacı kalınca, takımların yeniden kurulmasına karar verildi. 11 yarışmacı, 'kırmızı' ve 'mavi takım' şeklinde karıştırıldı.
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