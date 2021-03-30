Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mart 2021? Survivor voleybol oyununu hangi takım kazandı? Voleybol maç sonucu, ödülü...

Survivor 2021, bu akşam 59. bölüyle ekranlara geldi. Birleşme partisi sonrası ödül ve dokunulmazlık heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de yarışmacılar parkurda kıyasıya mücadele etti. Bir hafta daha adada kalmayı isteyen ünlüler ve gönüllüler takımının heyecanlı mücadelesi sonrası Survivor'da eleme adayları belirlenirken, ilk dokunulmazlık yarışının ardından birleşme partisinden sonraki ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?30 Mart 2021 bugün Survivor'da kimler eleme adayı oldu? İşte Survivor'a hakkında merak edilenler…

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesi verildi. Dün Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen takım ünlüler oldu, gönüllüler ise konseyde oylama yaptı. Survivor'ın 29 Mart bölümünde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın oyları eşit çıktı. Böylece iki isim eleme adayı olarak belirlendi. Bugün yayınlanan bölümde Aleyna Kalaycıoğlu - Evrim Keklik ile Acun Ilıcalı - İrem Kanan voleybol maçında karşı karşıya geldi. İki takım da ödül oyununu da barındıran dokunulmazlık yarışı için parkura çıktı. Peki 30 Mart 2021 tarihli Survivor'da eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mart 2021 Survivor yarışmasının detayları…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI, ÖDÜLÜ NE?

İkinci dokunulmazlık mücadelesinde ünlülere karşı, bir kişiye daha veda etmek istemeyen gönüllüler yarıştı. Kıran kırana geçen yarışta aynı zamanda kazanan ödül de aldı.

30 Mart dokunulmazlık mücadelesini kazanan gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununun ödülü ise MasterChef'in en iyi yarışmacılarının yapacağı yemekler oldu. Yemekler arasında; hanımağa çorbası, deniz mahsüllü arpa şehriyeli pilav, Samsun mantısı, hünkar beğendi, dana kuyruğu ve patates püresi, bademli kaymaklı baklava, astarlı sütlaç yer aldı.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

İrem Kanan ile Acun Ilıcalı'dan oluşan Acun Medya takımı, Evrim Keklik ve Aleyna'ya karşı voleybol maçı gerçekleştirdi. Maçın galibi Acun Medya oldu. Acun Medya'yı tutan yarışmacılar havuçlu kek kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde oylama gitti. İlk etapta yarışmacılar halktan gelen SMS oylamasına çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe’nin arkadaşlarındaki gerginlik de konseyde ele alındı. SMS oylaması sonrası yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.

Pazartesi akşamı İsmi yazılanlar Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan oldu. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın aday olduğunu duyurdu.



Bu hafta Survivor'dan elenen isim ise 1 Nisan Perşembe akşamı eleme konseyinde açıklanacak.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

30 Mart 2021 tarihinde yapılan eleme konseyinde 12. Hafta SMS oylamasıyla en fazla oyu alan isimler SMS birincisi olarak seçilecek. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.