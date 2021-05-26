Survivor’dan elenen Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu nedir?

Merve Aydın elendi mi 2021? Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan milli basketbolcu Merve Aydın dün akşam adaya veda etti. Başarılı performansıyla bilinen ve Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Merve Aydın’ın elenmesi arkadaşlarını şoka uğrattı. Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu nedir?

Milli Basketbolcu Merve Aydın Survivor yarışmasının 21. haftasında elendi. Merve Aydın elendikten sonra “Survivor hayallerim burada bitti onun için üzgünüm. Sporcu kimliğimi güzel yansıttım. Ben buradan kazanan olarak ayrılacağım çok şey öğrendim.” Açıklamasını yaparken, Acun Ilıcalı da "Bana biraz sürpriz oldu. Seninle ilgili tek söyleyeceğim var bize hiçbir zaman sorun çıkarmadın, örnek bir sporcusun. Son derece temiz kalplisin" ifadelerini kullandı. Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu nedir?

AYŞE İSE ELEME ADAYI OLARAK MERVE'NİN İSMİNİ VERDİ

Survivor'da eleme adayları geçtiğimiz günlerde belli olmuş mavi takımdan Poyraz kırmızı takımdan ise Aleyna Çalışkan'ın adı çıkmıştı. Konseyde ise Acun Ilıcalı seyirci oylamasında birincileri açıkladı. Mavi takımın bu haftaki birincisi Poyraz oldu ve böylelikle eleme adaylığı düştü. Oylama ikincisi ise mavi takımdan Ayşe oldu.

Kırmızı takımda ise SMS birincisi Batuhan oldu. Mavi takımdan Poyraz ilk eleme adayı olarak Steven dedi. Ayşe ise eleme adayı olarak Merve'nin ismini verdi. Mavi takımda eleme adayları Steven ve Merve oldu. Kırmızı takımın SMS birincisi Batuhan da Berkay dedi. Kırmızı takımın eleme adayları Aleyna Çalışkan ve Berkay oldu.

Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da Merve Aydın adaya veda etti.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021’de bu hafta yarışmaya veda eden isim Merve Aydın oldu. Survivor Merve Aydın, Ünlüler takımında yer alıyordu. Karışan takımlar sonrasında Mavi takıma geçen Merve Aydın, performans sıralamasında üst sıradaydı. Peki, Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Merve Aydın biyografisi…



Survivor Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin’de doğdu. Basketbol kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan Merve Aydın, son olarak İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres takımında oyun kurucu pozisyonunda ter döküyor.



BASKETBOL KARİYERİ



27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Merve Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu’nun Mersin’de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı’na çok dahil olamadı.



SURVIVOR MERVE AYDIN’IN BOYU KAÇ?



Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın’ın boyu 1.74 m.



INSTAGRAM HESABI



Survivor Merve Aydın, Instagram’da merveaydin94 kullanıcı adıyla yer alıyor ve şu anda 55,3 bin takipçisi bulunuyor.



SURVIVOR MERVE AYDIN’IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI



Survivor 2021’de performansını sergileyecek olan Merve Aydın’ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle:



• 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



• 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi



• 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



• 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi



• Basketbolu Geliştirenler Derneği



• 2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi



• 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi



• 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor



• 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket



• 2020- İspanya C.B Al-Qázeres