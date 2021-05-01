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Survivor'dan elenen İlayda Şeker'den flaş Batuhan açıklaması!
'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasından elenen son isim İlayda Şeker oldu. Hem ünlüler hem de gönüllüler takımında yer alan Survivor İlayda, vedanın ardından hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte o röportaj...
TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'in ilk günlerinde, takım arkadaşlarının oylarıyla gönüllülerden ünlülere geçen İlayda Şeker, ada günlerini, dedesine olan özlemini ve yaşadığı tartışmaları anlatırken, Survivor'daki favori isimlerini de açıkladı.