Gazetevatan.com » Magazin » Survivor'dan elendikten sonra Doğan Keser'den ilk açıklama!
Survivor'dan elendikten sonra Doğan Keser'den ilk açıklama!
'Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler' yarışmasına veda eden Doğan Keser, eleme konseyi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan Keser, takım arkadaşı Batuhan Karacakaya hakkında neler söyledi? İşte o röportaj...
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de; Çağrı Atakan, Batuhan Karacakaya ve Sergen Bayar ile elem potasında yer alan Doğan Keser, en az SMS'i alan yarışmacı oldu. Survivor Doğan, vedası sonrası soruları yanıtladı.
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de; Çağrı Atakan, Batuhan Karacakaya ve Sergen Bayar ile elem potasında yer alan Doğan Keser, en az SMS'i alan yarışmacı oldu. Survivor Doğan, vedası sonrası soruları yanıtladı.