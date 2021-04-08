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Survivor'dan elendikten sonra Doğan Keser'den ilk açıklama!

Survivor'dan elendikten sonra Doğan Keser'den ilk açıklama! 'Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler' yarışmasına veda eden Doğan Keser, eleme konseyi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan Keser, takım arkadaşı Batuhan Karacakaya hakkında neler söyledi? İşte o röportaj...

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de; Çağrı Atakan, Batuhan Karacakaya ve Sergen Bayar ile elem potasında yer alan Doğan Keser, en az SMS'i alan yarışmacı oldu. Survivor Doğan, vedası sonrası soruları yanıtladı.
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