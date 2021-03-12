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Survivor'da şoke eden gelişme! Kararını açıkladı! Diskalifiye ve...
Survivor 2021'de yaşanan gerginlikler ve sonrasında yaşanan kavgalar konuşulmaya devam ediyor. Survivor 45. bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümde konsey acil olarak toplandı. Ünlüler takımında, Doğan ve Barış arasında yaşanan kavga, önceki haftaya damgasını vurmuştu. Sonrasında ise iletişim oyunu sonrasında Çağrı ve Steven arasında yaşanan kavgadan sonra Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi Acun Ilıcalı'yı çok kızdırmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Survivor'da Çağrı ve Barış diskalifiye mi oldu? sorusunu akıllara getirdi.