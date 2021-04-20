Survivor'da SMS sürprizi! Survivor'da elenen isim...

Survivor'da bir ilk yaşandı. SMS sürprizi. Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey hatırlamıyorum" diyerek açıkladı. 20 Nisan SMS sıralamasında gönüllülerde Steven, ünlülerde ise Sergen birinci oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? İşte, 20 Nisan Survivor SMS sıralaması...

TV8'in yarışma programı Survivor 'da ilk olarak iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Nefes kesen iletişim oyununu ünlüler kazandı.

Eleme konseyinde büyük sürpriz yaşandı. SMS sıralamasında gönüllülerde Steven, ünlülerde ise Sergen birinci oldu. Benzerine az rastlanan olay sonrası gözler elenecek isme çevrildi. Dokunulmazlık oyunları ardından eleme potasına giden isimler ve SMS birincilerinin belirttiği yarışmacılar arasından bir kişi elenecek.

20 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor dokunulmazlık oyunlarının ilkini kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına bir isim gönderdi. En çok oyu alan İlayda ikinci eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından SMS birincisi Steven oldu. Ünlüler takımından ise Sergen birinci seçildi. Steven, üçüncü eleme adayı Reşat'ı gösterdi. Sergen ise İsmail Balaban'ı aday gösterdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim gönüllüler takımından Hanzede olmuştu. Bu hafta ise hem ünlüler hem de gönüllüler eleme adayı çıkardı.