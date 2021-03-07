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Survivor'da sakatlık şoku! Poyraz geri dönecek mi?
Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı bölümde, gönüllüler takımından Poyraz'ın yer almaması dikkat çekti. Oyunu sunan Murat Ceylan ise Poyraz'ın sakatlığı olduğu için arkadaşlarıyla olmadığını açıkladı. Poyraz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama da bugün 'Survivor Panaroma Hafta Sonu' canlı yayınında Gökhan Özdemir'den geldi.
Survivor 2021'de cumartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Tırmanma, havuzu aşıp labirent ve puzzle gibi engellerin bulunduğu parkurda oyunda üstünlüğü ünlüler takımı ele geçirdi. Mücadelenin galibi ise 10-4 skorla ünlüler oldu.