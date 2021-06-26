Survivor'da kim kazandı, ödül neydi? Survivor birincisinin ödülü ne kadar?

Survivor 2021 sona erdi. Survivor'da büyük final 25 Haziran gecesi gerçekleşti. Adada kıyasıyla mücadele veren 2021 Survivor'ın iki favorisi İsmail Balaban ve Poyraz final koltuğunda oturdu. Gecenin sonunda ünlü güreşçi İsmail Balaban, gelen oylar sonunda şampiyon oldu ve kupayı omuzladı. Pek çok kişi final gecesinin ardından İsmail Balaban'ın kazandığı ödülü merak ediyor. Peki, Survivor'da ödül neydi? Survivor birincisinin ödülü ne kadar? Survivor'da kim şampiyon oldu? İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...
ŞAMPİYON KİM OLDU?
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, dün akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Galataport'ta yapılan canlı yayında iki yarışmacı için oylama geride kaldı. Gecenin sonunda yapılan oylamanın sonuçları noter huzurunda ilan edildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu bu sezonun şampiyonunun İsmail olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre; İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.
SURVİVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı. Survivor 2021 şampiyonun 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İSMAİL BALABAN KİMDİR?
"Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.
Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, er meydanının yıldızları arasına sayılıyor.
Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı. Yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahseden İsmail Balaban, evleneceklerini ifade etmişti.