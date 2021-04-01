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Survivor’da kim elendi? Ödül oyununu kazanan takım…
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor’da kim elendi? sorusu gündemde. 1 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları araştırılıyor. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. Survivor'da 1 Nisan 2021 akşamı eleme konseyi heyecanı yaşanıyor ve ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımında Öykü, Gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın adı yazılmıştı. Bu akşam gerçekleşecek olan eleme gecesinde her iki takımda da SMS birincileri belli olacak ve birer eleme adayı daha eklenecek ve toplamda 5 eleme adayından birisi yarışmaya veda edecek. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında geçen hafta ve bu haftanın SMS sıralaması da merak ediliyor. Survivor 12. hafta SMS sıralaması, puan durumu exxen web sitesinden açıklanacak ve sonuçlar merak ediliyor. İşte Survivor SMS sıralaması belli oldu mu, kim birinci oldu, kim elendi? sorularının yanıtları...
Survivor 2021 yarışması sembol oyunu ve ardından ödül heyecanı ile sıkı takipçilerinin karşısına çıktı. Dokunulmazlık ardından ilk kez ödül oyununa çıkan ünlüler ve gönüllüler, nefes kesen mücadeleye imza attı. Takımlar adadan elenecek bir yarışmacı için ada konseyine gidecek. Peki Survivor'da kim elendi, eleme adayları ve SMS birincileri kim? İşte, Survivor'a veda eden isim...