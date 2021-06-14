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Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı duyurdu, şoke eden gelişme
Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşandı. Survivor’da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 13 Haziran SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları yanıt buldu. Hafta boyunca gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve ilk eleme adayı Batuhan olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarını Berkay kazandı ve Aleyna, Ayşe isimlerini eleme adayı olarak belirtti. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. İşte Survivor SMS sıralaması belli oldu mu, kim birinci oldu, kim elendi? sorularının yanıtları...