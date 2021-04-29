Survivor'da İsmail Balaban'dan nişanlısına olay gönderme! Ortalık karıştı...

'Survivor 2021 Ünlüler Gönülller'in iddialı yarışmacısı İsmail Balaban ile annesi arasındaki telefon görüşmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişanlısı hakkında "Hiçbir şekilde onun adını anma" sözlerini duyan Balaban büyük şok yaşadı. Nişanlısından sosyal medyada dikkat çeken bir hamle gelirken, İsmail'in ikizi Turan Balaban yeni açıklamalar yaptı. Survivor İsmail ise yarışmanın yeni bölümünde, sevinç gösterisi sırasında söyledikleriyle yeniden gündem oldu.