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Survivor'da gerginlik! Ünlüler takımında sesler yükseldi!
Survivor 2021'de birleşme partisi öncesi son ödül oyununda karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler, kıran kırana mücadele etti. Oyun sonunda ünlüler takımından Merve ve Batuhan arasında sesler yükseldi. İşte son bölümde yaşananlar...
Survivor 2021'de birleşme partisine kalmayı garantileyen yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. 25 Mart akşamı yayınlanan son bölümde; haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz takım kaptanı seçildi.
Survivor 2021'de birleşme partisine kalmayı garantileyen yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. 25 Mart akşamı yayınlanan son bölümde; haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz takım kaptanı seçildi.