Survivor'da gerginlik! Ünlüler takımında sesler yükseldi!

Survivor 2021'de birleşme partisine kalmayı garantileyen yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. 25 Mart akşamı yayınlanan son bölümde; haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz takım kaptanı seçildi.