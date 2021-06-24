Survivor'da finale doğru! Acun 'bildiğiniz gibi değil' dedi ve açıkladı

Nefes kesen Survivor'da artık şampiyonun belli olmasına çok az kaldı, nefesler tutuldu. Yarınki büyük finale adım adım yaklaşılırken sona kalan 4 yarışmacı olan Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz İstanbul'a geldi. Herkes Poyraz mı yoksa Aleyna mı elenecek? sorusunun cevabını merak ediyordu. Yapılan oylama sonucu yarışmada finale devam eden isim belli oldu. İşte detaylar...