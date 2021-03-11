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Survivor'da elenen Öykü Uysal'dan olay sözler! 'Tansiyon yükselecek'
Yarışmaya veda eden Öykü Uysal, elenmesinin ardından duygularını açıkladı. Survivor Panaroma'ya konuşan Uysal, adaya geç geldiğini ve takıma katıldığında gruplaşmaların olduğunu söyledi. Öykü Uysal, "Ben elendikten sonra o gruplaşma daha devam eder diye düşünüyorum. Son zamanlarda da huzursuzluklar yaşanmıştı. Kızları destekliyordum. Yaş olarak benden küçüklerdi.