Survivor'da elenen isim belli oldu! Survivor 6 Nisan 2021 SMS sıralaması! 5 yarışmacıya şok ceza......

Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmasında 6 Nisan 2021 eleme adayları belli oldu. İletişim oyununu gönüllüler kazandı. SMS sıralamasında sürpriz yaşandı. Konseyde Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan şok yaşadılar. Kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza aldılar. Survivor SMS oylaması sonucunda birinci belli oldu. Survivor 2021'de bir yarışmacı adaya veda etti. Survivor SMS sıralaması belli oldu...

Survivor'da eleme günü.Survivor 2021 yarışmasında eleme öncesi ünlüler ve gönüllüler beklenen iletişim oyun u için parkura çıktı. Zorlu parkurda iki takım da kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 8 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen mektupları okudu.Ünlüler takımında SMS birincisi Batuhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan Batuhan," Yemin ederim çok utanıyorum. Yemin ederim haksızlık bana yapılan şey. Sizin bana yaptığınız şey değil. Böyle bir şeyin cezası olmalı bunun bende patlaması o kadar ağrıma gidiyor ki çıldıracak gibiyim şu an. Oyunu atan bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Çok üzgünüm konuşamıyorum." dedi.Batuhan'ın birinci olmasından sonra Batuhan'ın adaylığı düştü. Batuhan Çağrı'nın isimini söyledi. Eleme; Sergen, Doğan, Çağrı ve İsmail arasında yaşandı.

POYRAZ'IN DURUMU

Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Poyraz'ın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, incelemelerin devam ettiğini ve Poyraz'ın sakatlığının şu an pozitif görünmediğini ifade etti.

DÖRT İSİME CEZA ŞOKU

Survivor'ın ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyledi ve kural ihlali yapan yarışmacıları tek tek açıkladı.Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan'ın kural ihlali yaptığını söyledi. Oyun kuralları dışında olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu konuyla ilgili kararımız şu Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız" dedi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Elenen isim az oyu alan Doğan oldu.