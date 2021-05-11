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Survivor'da elenen isim! SMS'ten sürpriz çıktı...
Survivor 2021'de çeyrek finale kısa süre kala adadan bugün bir kişi veda edecek. Mavi ve kırmızı takımların dokunulmazlık oyunlarını kaybetmesiyle ilk adaylar ortaya çıkmıştı. Heyecanlı konseyin yaşandığı Survivor'da elenen isim birazdan belli olacak.
Mavi ve kırmızı takım bugün iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu mavi takım kazandı. Mavi takım ödül alanına gelerek arkadaşlarıyla konuştu. Yarışmacılar oyundan sonra ada konseyine geldi.